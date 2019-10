LJUBLJANA – Ob 8.46 so iz Ljubljanice pod Prulskim mostom gasilci GB Ljubljana iz vode potegnili utopljenca in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Po podatkih policije dogodek nima znakov kaznivega dejanja, na truplu ni bilo znakov nasilne smrti, z obdukcijo pa se bo ugotavljal vzrok smrti.



Identiteta trupla se še ugotavlja, gre pa za moškega srednjih let, so sporočili iz PU Ljubljana.