FOTO: Incident: po tleh bencinske črpalke polival bencin, v roki prižgana cigareta

Policisti so Romuna vklenili in ga čakajo nadaljnji ukrepi. FOTO: B. B.

DOLGA VAS – Pomurski policisti so danes dopoldan imeli polne roke dela s tujim državljanom, po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih je šlo za Romuna. Moški, ki je očitno bil zelo jesen na slovenske policiste in vse kar je slovensko, naj bi namreč želel zanetiti požar na bencinskem servisu Petrol in iz točilke že pričel spuščati gorivo.»Policisti PP za izravnalne ukrepe Murska Sobota so dne 24.7.2019 okrog 20. ure, po predhodnem obvestilu Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Murska Sobota, na območju Lendave, kontrolirali 53-letnega voznika kombiniranega vozila italijanskih registrskih številk, sicer romunskega državljana, za katerega se je kasneje izkazalo, da vozi kombinirano vozilo, ki je v Schengenskem informacijskem sistemu zabeleženo kot ukradeno. Vozilo je bilo zaseženo. Danes v jutranjih urah je ta isti državljan Romunije v Dolgi vasi na javnem kraju kršil javni red in mir ter se nedostojno vedel do policistov, kasneje pa je po bencinski črpalki hodil s prižgano cigareto in polival po tleh gorivo iz črpalke. Policisti PP Lendava so mu odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu KZ-1 in suma storitve tatvine po 204. členu KZ-1«, nam je potrdil, vodja OKC PU Murska Sobota. Dodal je tudi, da bodo Romunu, ki je trenutno pridržan na PP Lendava, zaradi kršitve javnega reda in miru ter nedostojnega vedenja do policistov izdali tudi plačilni nalog.Burno dogajanje se je sicer odvijalo na bencinskem servisu Petrol v Dolgi vasi, kjer je bilo veliko ljudi, Romun (53) pa naj bi se nedostojno vedel in počel druge neumnosti, ker je bil jezen zaradi zaseženega ukradenega vozila. Ker je očitno želel zanetiti požar, čaka državljana Romunije, ki so ga na omenjenem bencinskem servisu v Dolgi vasi, obvladali lendavski policisti, ga vklenili in odpeljali na zaslišanje na policijsko postajo v Lendavi, preiskovalni sodnik. Tam bo sedaj svoje početje primoran do potankosti razložiti, predvsem pa, kaj ga je pripeljalo do te skrajnosti, ki bi se lahko tragično končala.Policisti so sicer potrdili tudi navedbe naših virov, da se zgodba pričela nekoliko prej na pomurski avtocesti, ko so mu možje v modrem zasegli ukradeno vozilo. Slednji je kljub temu nekako uspel priti do Dolge vasi, kjer je meja z Madžarsko, in tam naj bi čakal že od zgodnjih jutranjih ur. Od enega izmed zaposlenih je najprej zahteval da pokliče policijo, a ker ta njegovi želji ni želel ugoditi, se je znesel nad koši za smeti pod nadstreškom bencinskega servisa, za tem pa v roko vzel točilko in parkirišče pod nadstreškom pričel polivati gorivom, takoj za tem pa naj bi si menda prižgal cigareto. V tem času so na kraja dogodka že prišli lendavski policisti in moškega vklenili.