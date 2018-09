Zdravilna moč koruze

Koruza je zelo razširjena in tudi priljubljena poljščina. Iz njenega zdroba je mogoče pripraviti slastno polento, iz moke kruh, priljubljeni so pokovka in kosmiči, odlična je kuhana ali pečena. A ni samo okusno in uporabno živilo, ampak je tudi zdravju prijazno. Bogastvo vitaminov in mineralov Sladka, sveža koruza je bogata z ogljikovimi hidrati ter vlakninami in skopa z maščobami,