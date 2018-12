FOTO: Hudo poškodovan moški, v katerega je trčil pijan voznik

GRADIŠKE LAZE – V soboto zvečer so policisti pri Litiji obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva voznika osebnih vozil . Ugotovili so, da je voznik škode vozil iz smeri Gradiških Laz proti Litiji. Zaradi prehitre vožnje je trčil v robnik ob vozišču, od koder je vozilo odbilo in trčilo v pravilno nasproti vozečo dacio. Voznik dacie se je v nesreči hudo poškodoval. Pri povzročitelju je bila ugotovljena prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo (0,82 miligrama na liter izdihanega zraka). Odrejen mu je bil strokovni pregled.Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma nevarne vožnje. Ob tem poudarjajo, da vožnja pod vplivom alkohola ni dovoljena, predvsem pa je zelo nevarna. S takšno vožnjo ne ogrožate zgolj sebe, temveč tudi druge udeležence v prometu, največkrat tiste, ki spoštujejo cestnoprometne predpise. Zato ne sedajte za volan opiti.