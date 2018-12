FOTO: Huda prometna nesreča, udeležen tudi rešilec

Prometna nesreča. FOTO: Dejan Javornik

LJUBLJANA – V prestolnici se je v križišču Topniške in Vilharjeve ceste zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi reševalno vozilo in ford focus. Na kraju nesreče so policisti in reševalci, po besedah očividcev je več oseb poškodovanih.Ob 12.55 sta v križišču Vilharjeve in Šmartinske ceste trčili osebno in urgentno vozilo z zdravnikom. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, ter posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči reševalne postaje Ljubljana so eno poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.Kaj točno se je zgodilo, smo preverili tudi pri ljubljanski policijski upravi, kjer so nam potrdili, da so bili o nesreči obveščeni. Ogled še poteka, več informacij bodo posredovali naknadno.