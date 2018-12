FOTO: Huda nesreča rešilca, policija pojasnjuje, kaj se je zgodilo

LJUBLJANA – Malo pred 13. uro je počilo v križišču Topniške in Vilharjeve ceste. V nesrečo sta bila vpletena reševalno vozilo in ford focus Policija pojasnjuje, kaj se je zgodilo. »Po do sedaj zbranih obvestilih in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je voznica (reševalka) vozila reševalno vozilo znamke Nissan, na nujni vožnji s prižganimi modrimi, rotacijskimi lučmi in vključeno sireno, po desnem prometnem pasu za vožnjo naravnost Šmartinske ceste iz smeri Bolgarske ulice proti Linhartovi cesti. V križišču s Topniško ulico je pri rdeči luči na semaforju zapeljala skozi križišče in pri tem trčila v voznika osebnega vozila Ford, ki je tedaj pripeljal po prometnem pasu za vožnjo naravnost Šmartinske ceste, iz smeri Kolinske ulice, z njene desne strani in je v križišču s Topniško ulico vozil naravnost proti Vilharjevi cesti. Po trčenju je vozilo Ford odbilo v desno, kjer je trčil v drog javne razsvetljave ob levi strani Topniške ulice. Voznika in potnici v obeh vozilih so se v prometni nesreči lahko telesno poškodovali in so bili z reševalnimi vozili odpeljani v UKC Ljubljana. Voznika sta bila preizkušena z alkotestom, ki pri obeh ni zaznal prisotnosti alkohola v izdihanem zraku. Po vseh zbranih obvestilih bo zoper voznico izveden ustrezen ukrep,« so pojasnili na PU Ljubljana.