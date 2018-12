FOTO: Huda nesreča na štajerki, voznika je ukleščilo

SLOVENSKA BISTRICA – Ponoči okoli 2.30 se je zgodila prometna nesreča na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici.



Policisti so ob ogledu kraja in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 60-letni poljski državljan vozil tovorni avtomobil iz smeri Maribora proti Ljubljani. Pri izvozu za Slovensko Bistrico je zaradi nepravilne strani vožnje zapeljal z vozišča, zaradi česar se je tovorno vozilo s pripetim priklopnikom, v katerem so bile zamrznjene svinjske polovice, prevrnilo.



V kabini tovornega vozila je ostal ukleščen voznik. Poklicani gasilci so ga rešili iz nje.



Reševalci so ga odpeljali v UKC Maribor.



Avtocesta iz smeri Maribora proti Ljubljani je bila zaprta za ves promet do 9.30, ko so sprostili prehitevalni pas. Prav tako je bil oviran promet po prehitevalnem pasu iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Obvoz je bil urejen prek Slovenske Bistrice.



Voznik se je v nesreči lažje poškodoval in mu bo izrečena globa, poroča PU Maribor.