FOTO: Hud požar, na desetine gasilcev ga poskuša ukrotiti

Gasilci so požar sicer omejili, a le od zunaj. FOTO: Oste Bakal

RADENCI – Okoli 15.30 je v Radencih izbruhnil eden največjih požarov na tem območju v zadnjih letih. Ognjeni zublji so zajeli ostrešje znamenitega Prekmurskega doma v radenskem parku, ki stoji le nekaj deset metrov stran od nekdanje diskoteke, ki je pred časom tudi v celoti zgorela.Prekmurski dom, v katerem sta v drugi polovici prejšnjega stoletja domovala Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, ter internat za dijake omenjene šole, je trenutno zapuščen. Vmes so sicer v stavbi imeli tudi upravne prostore Radenske, družbeno prehrano, pozneje tudi zasebno lekarno. Nazadnje so tam domovala številna društva in organizacije, po trditvah domačinov pa so se v zadnjem času tam zbirali predvsem brezdomci ter tudi mladi.Po prvih podatkih bo stavbo težko rešiti, saj je večinoma grajena iz lesa, gasilci pa se ne morejo prebiti v notranjost objekta, kjer še vedno gori. Gasilcem iz občine Radencih so na pomoč prišli na tudi kolegi iz občin Križevci pri Ljutomeru ter celo iz Gornje Radgone in Murske Sobote, ki gasijo z gasilsko lestvico. Tako se z ognjenimi zublji bojuje skupno več deset gasilcev, ki jih gotovo čaka dolga noč, čeprav je od zunaj videti, da je ogenj omejen.