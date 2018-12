FOTO: Grozljivo, 13-letnika stisnjena pod vrh tovornjaka

Odkrili so nelegalne prebežnike. FOTO: PU Maribor



Povečana prisotnost CO2 in zaznan srčni utrip

Policisti so odprli in pregledali tovorni del priklopnega vozila ter v njem odkrili dva 13-letna državljana Afganistana in 29-letnega državljana Pakistana. FOTO: PU Maribor

Skrivajo jih na vse mogoče načine. FOTO: PU Maribor

MARIBOR – V torek ob 14.45 je na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v našo državo vstopal 39-letni Bolgar s priklopnim tovornim vozilom bolgarskih registrskih oznak. Med pregledom vozila so policisti ugotovili, da je ponjava na zgornjem delu priklopnega tovornega vozila prerezana in z notranje strani zašita s plastičnimi zategami.Odprli in pregledali so tovorni del priklopnega vozila ter v njem odkrili dva 13-letna državljana Afganistana in 29-letnega državljana Pakistana.Dan kasneje ob 3.50 pa je na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v našo državo vstopal 62-letni Turek s priklopnim tovornim vozilom turških registrskih oznak. S tehničnimi sredstvi so policisti zaznali povečano prisotnost COv notranjosti tovornega dela priklopnega vozila, reagiral je tudi indikator srčnega utripa. Med pregledom vozila so ugotovili, da je tudi na tem vozilu ponjava na zgornjem delu priklopnega tovornega vozila prerezana in z notranje strani zašita s plastičnimi zategami.Odprli in pregledali so tovorni del priklopnega vozila ter v njem odkrili državljana Afganistana, stara 25 in 22 let, ter 25-letnega državljana Pakistana.Vsem šestim so zavrnili vstop v našo državo in so jih po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, poroča PU Maribor.