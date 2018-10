FOTO: Grozljivka pri Mariboru: pokončal ga je na krut način

MARIBOR – Policisti PP Rače obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali, so sporočili mariborski policisti. Storitve dejanja sta v sostorilstvu utemeljeno osumljena moška, stara 68 in 76 let, oba doma iz območja občine Starše. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen do treh let zapora. Mlajši od njiju, ki je bil lastnik psa mešanca, starega približno osem let, ki ni bil čipiran in ne cepljen, je nagovoril 76-letnega lovca, člana ene izmed lovskih družin, da je ta v soboto na krut način pokončal njegovega psa. Lovec je tistega dne zjutraj prišel na dvorišče stanovanjske hiše, kjer prebiva lastnik psa in žival z lovsko puško dvakrat ustrelil ter tako na krut način povzročil njegov pogin. Osumljenec v pridržanju Ljudje, ki so slišali strele in cviljenja psa, so o tem takoj obvestili policijo. Policisti so nemudoma ukrepali in 76-letniku odvzeli prostost. V času pridržanja so pridobili odredbo za hišno preiskavo na njegovem domu, med katero so mu zasegli tri lovske puške in več kot 600 kosov streliva, ki ga legalno poseduje, saj ima izdano orožno listino. Zasegli so mu tudi lovsko puško, s katero je psa pokončal. Slednjo bodo kot predmet, s katerim je bilo kaznivo dejanje storjeno, skupaj s kazensko ovadbo poslali na pristojno tožilstvo. Lastnik že prej skopal jamo Med preiskavo so policisti ugotovili, da je lastnik psa že v petek, dan pred ustrelitvijo, skopal jamo, globoko približno 90 cm, v katero je po ustrelitvi zakopal pasji kadaver. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, kadaver psa pa je prevzel veterinarski nacionalni inštitut, ki bo opravil obdukcijo. Zoper 76-letnika so policisti zaradi kršitve določil zakona o orožju uvedli tudi prekrškovni postopek, ker je streljal z lovsko puško zunaj lovišča – na dvorišču stanovanjske hiše.