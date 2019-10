RAVNE – V torek okoli 23. ure je na avtocesti pri izvozu za počivališče Ravne na Kozini voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Kopra proti Ljubljani, zapeljala z vozišča in trčila v odbojno ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo na obcestno brežino, kjer se je prevrnilo in na koncu obstalo na kolesih zunaj vozišča.PU Koper poroča, da je 18-letna državljanka BiH zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča trčila v ograjo.V nesreči se je lažje poškodovala.Prejela je plačilni nalog.Gasilci PGD Materija so zavarovali in razsvetlili kraj, do prihoda zdravstvenega osebja ponesrečenki nudili prvo pomoč in pomagali pri zdravniški oskrbi ter transportu v reševalno vozilo in odklopili akumulator vozila.Poškodovano voznico so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico.