LOGATEC – Ob 7.19 sta na primorski avtocesti pred priključkom Unec v smeri Kopra v občini Logatec trčili osebno in tovorno vozilo.Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili vozišče in nudili pomoč policistom in delavcem Darsa. Reševalci NMP Logatec in Cerknica so oskrbeli tri poškodovance, enega od njih pa prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.Fotografije razkrivajo, da je bil sprednji desni del osebnega vozila, kjer sedi sovoznik, povsem uničen, saj je končal pod zadnjim delom tovornjaka.