FOTO: General z limuzino na sodišče

MARIBOR – Nadvse nevsakdanji prizor je bil včeraj pred mariborskim okrožnim sodiščem, kjer se je zjutraj začelo sojenjeinzaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Pripadniki Šiška in njegove samooklicane Štajerske varde so pred vhodom na sodišče uprizorili manjšo slovesnost, dvanajsterica (med njimi je bila ena ženska) se je v vojaškem slogu postavila pred vhod na sodišče in čakala na poveljnika. A ker je ta verjetno Šiško, ki je od lanskega leta v priporu, je njegovo mesto prevzel njegov namestnik.Na parkirišče je zapeljala bela limuzina, iz nje je izstopil mlajši moški, oblečen v enaka oblačila kot Šiškovi podporniki, in pozdravil navzoče. »General. V čast mi je in z veseljem poročam, da je tretja mešana enota prvega Maistrovega bataljona Štajerske varde pripravljena za pregled,« mu je poročal eden od »vojakov«. Iz bele limuzine, na katero so bile pripete zastave (podobne slovenskim, a brez grba), je izstopil zamaskiran moški, ki je imel okoli vratu tablo z napisom Izbrisani slovenski narod. Nadaljevanje je minilo mirno, saj so vsi pripadniki varde odkorakali na sojenje ter prisostvovali glavni obravnavi zoper njihovega vodjo Šiška.Sodnicaje samo v tem mesecu razpisala kar deset narokov, naslednji bo že danes, ko je pričakovati zaslišanje prvih prič. Med njimi bodo na predlog tožilstva predvsem nekateri udeleženci lanskega postroja Štajerske varde v Apačah, kar je bil povod za začetek postopka zoper obtožena, Šiško pa je vse od jeseni v priporu. Šele med postopkom bo sodnica odločila, ali bo morda ustregla zahtevam obrambe po zaslišanju vrha slovenske politike, med drugim premierja, predsednika, nekdanjega premierjain vodje opozicije