FOTO: Eden zapeljal s ceste, druga trčila v drevo

Voznik se je lažje poškodoval. FOTO: O. B.

TURNIŠČE, BELTINCI – V soboto sta se v petnajstih minutah na razdalji manj kot deset kilometrov zgodili dve prometni nesreči, v katerih sta se dve osebi poškodovali.Najprej je ob 15.33 na cesti Turnišče–Radmožanci, v občini Turnišče, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo.Poškodovala se je voznica, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči iz Lendave prepeljali v murskosoboško bolnišnico.Gasilci IGE-Nafta so odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.Petnajst minut pozneje, ob 15.48, pa je na cesti Lipa–Beltinci, v občini Beltinci, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Pri tem se je poškodovala ena oseba.Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so odklopili akumulator, počistili kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem ter policiji. Za poškodovano osebo so poskrbeli reševalci murskosoboške nujne medicinske pomoči.