FOTO: Državljan Bosne (18) v Mariboru preprodajal drogo

Med postopkom so mu policisti zasegli:

– 58,20 g prepovedane droge konoplja,

– 6,92 g prepovedane droge amfetamin

– štiri tablete prepovedane droge MDMA (metilendioksimetafetamin) v skupni teži 1,98 g,

– 385 EUR v različnih bankovcih, ki izvirajo iz neupravičene prodaje prepovedane droge,

– pripomočke za prodajo prepovedane droge – tehtnico.

Pogojno obsojen in odstranjen iz države

MARIBOR – V nedeljo, 3. marca, ob 8.05 so policisti mariborske postaje za izravnalne ukrepe na Loški ulici obravnavali 18-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je bil potnik v osebnem avtomobilu avstrijskega registrskega območja in ima stalno prebivališče v Avstriji.Zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi po členu 186/1 kazenskega zakonika (KZ-1) so ga pridržali in kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.Že naslednji dan je osumljenec na okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru s pristojno tožilko sklenil sporazum o priznanju krivde. Isti dan po podpisu sporazuma je bil na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Mariboru spoznan za krivega očitanega mu kaznivega dejanja. Sodišče mu je v imenu ljudstva izreklo pogojno obsodbo leto dni in šest mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Prav tako so mu izrekli tudi stransko sankcijo izgona tujca iz države za dobo treh let.Osumljenec je bil še isti dan na Šentilju odstranjen iz naše države.