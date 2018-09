FOTO: Drama na trgatvi: s traktorjem se je prevrnil v vinograd

JASTREBCI – V soboto so bili mnogi vinogradi na severovzhodu države polni trgačev. Pri tem pa, ko so pobirali sladke grozdne jagode in jih stiskali v mošt, so se ponekod zgodile tudi nesreče. Okoli 12.30 se je denimo v Jastrebcih v občini Ormož na dovozni poti v vinograd prevrnil traktor. Reševalci NMP Ormož so poškodovani osebi oskrbeli na kraju nesreče.



Gasilci PGD Ormož so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovancev in z avtodvigalom postavili traktor nazaj na kolesa.