FOTO: Črni dim nad Ljubljano: policija preiskuje sum storitve kaznivega dejanja

LJUBLJANA – Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so zaključili z ogledom kraja požara v Stegnah, o katerem smo poročali včeraj . Po do sedanjih ugotovitvah ogleda kraja in zbranih obvestilih policija ugotavlja, da so zagorele pnevmatike, ki so bile skladiščene ob stanovanjskem objektu, požar pa se je nato razširil na stanovanjski objekt: »Do požara je prišlo pri opravljanju dela z električnim orodjem, pri čemer ni bilo zagotovljenih pogojev za varno delo.«Nastalo je za nekaj deset tisoč evrov materialne škode. V požaru je bil lažje poškodovan gasilec, po dogodku pa so preventivno zdravniško pomoč sami iskali še štirje stanovalci zaradi vdihavanja dima.Zaradi posledic požara in gašenja sta neprimerni za bivanje dve bivalni enoti v stanovanjskem objektu.Zaradi sumov storitve kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti policisti nadaljujejo s preiskavo, so še javili iz PU Ljubljana.