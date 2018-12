FOTO: Čelno trčenje: voznik ujet v zveriženi pločevini

OBROV, FINIDA – Na glavni cesti med Obrovom in Finido sta včeraj zvečer trčili nasproti si vozeči osebni vozili. V trčenju sta bila oba voznika poškodovana, eden od njiju je ostal ukleščen v zveriženi pločevini.



Intervenirali so gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, zaradi nejasne točne lokacije nesreče pa so bili aktivirani tudi gasilci PGD Ilirska Bistrica in Podgrad. Gasilci so protipožarno zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili voznika iz zverižene pločevine, pomagali pri oskrbi ter prenosu poškodovancev v reševalni vozili, na vozilih izklopili vire energije, posuli iztekle tekočine in osvetlili kraj nesreče. Poškodovanca so reševalci odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico, na svoji spletni strani poročajo gasilci PGD Materija.



Zaradi nesreče je bila glavna cesta približno eno uro zaprta za ves promet.