FOTO: Čelno trčenje na Celjskem, 20-letnik zaprl pot 16-letnemu motoristu

CELJE – Policisti celjske policijske uprave so imeli konec precej dela. Obravnavali so sedem prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami, devet z lažjimi in 25 z materialno škodo, poroča PU Celje.



Prva huda prometna nesreča se je zgodila v soboto nekaj čez 14.30 na Muti. Voznik (25) osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Mute proti Radljam, je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in čelno trčil v 43-letno voznico, ki je pravilno pripeljala nasproti. Voznik se je ob trčenju hudo poškodoval, 43-letna voznica pa lažje.



V nedeljo okoli treh ponoči so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Šmiklavžu, na območju Policijske postaje Mozirje. V njej je bila udeležena 18-letna voznica kolesa z motorjem, ki je padla in se hudo poškodovala. Vozila je neregistrirano kolo z motorjem, med vožnjo ni uporabljala zaščitne čelade.



Na Polzeli je v nedeljo nekaj čez 8. uro zjutraj 57-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Polzele proti Braslovčam, od zadaj trčila v 37-letnega pešca, ki je hodil v isti smeri in je nenadoma stopil na vozišče. Pešec se je pri tem hudo poškodoval.



Okoli 15. ure se je v Olimju huje poškodovala 28-letna kolesarka, ki je za sabo na rolerjih vlekla otroka. Med vožnjo po klancu navzdol sta se zapletla in oba padla. 20-letnik zaprl pot 16-letnemu motoristu Okoli 15.30 so hudo prometno nesrečo obravnavali tudi na Kovinarski ulici v Štorah. Voznik (20) osebnega vozila, ki je vozil iz smeri železarne, je pri zavijanju levo zaprl pot 16-letnemu motoristu, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja neregistrirano motorno kolo. Motorist in njegova 17-letna sopotnica sta se ob trčenju hudo poškodovala.



Nekaj pred 16. uro so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami obravnavali v Zgornji Vižingi. Voznica osebnega vozila je vozila iz smeri Radelj proti Muti in zavijala v levo. Vanjo je trčil motorist, ki je vozil za njo. Pri tem se je huje poškodovala 59-letna sopotnica na motornem kolesu, 55-letni voznik pa lažje.



V nedeljo nekaj pred 16. uro so hudo prometno nesrečo obravnavali tudi zunaj naselja Žalec. Voznik (78) je vozil osebni avtomobil iz smeri Petrovč proti Žalcu. Pri zavijanju s stranske ceste na prednostno je zaprl pot 42-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pravilno pripeljal iz smeri Šempetra. Motorist se je ob trčenju hudo poškodoval, lažje pa 75-letna sopotnica v osebnem vozilu.