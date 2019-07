FOTO: Avtomobila trčila na mostu

V Lendavi sta trčila avtomobila, v Spodnjem Boču je voznik kolesa s pomožnim električnim motorjem trčil v renault kangooja.

Nesreča v Lendavi se je domnevno zgodila zaradi izsiljevanja prednosti. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

LENDAVA – V ponedeljek ob 19.24 se je na Kolodvorski ulici pripetila hujša prometna nesreča, na mostu čez reko Ledava sta namreč, domnevno zaradi izsiljene prednosti, trčili osebni vozili. Gasilci IGE Lendava so zavarovali kraj nesreče, na vozilih odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje motornih tekočin v reko, posuli tekočine z absorpcijskimi sredstvi, očistili vozišče ter pomagali delavcem avtovleke pri nalaganju vozil in reševalcem NMP Lendava, da so ranjena udeleženca oskrbeli in ju prepeljali v bolnišnico.Nedaleč stran, v Spodnjem Boču, se je tisti dan okrog poldneva prav tako zgodila prometna nesreča, povzročil jo je 23-letnik iz Ruš, ki je vozil renault kangooja po nekategorizirani cesti in se nameraval vzvratno vključiti na glavno cesto, ki povezuje Maribor in Radlje ob Dravi. To je storil ravno v trenutku, ko je po njej pravilno ob desnem robu pripeljal 66-letnik na kolesu s pomožnim električnim motorjem. Slednji se je vozilu poskušal umakniti, a mu to ni uspelo, in je trčil v levi zadnji del avta. Padel je na cesto in se, čeprav je uporabljal zaščitno čelado, huje ranil. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v mariborski klinični center, 23-letnika pa bodo, kot je sporočil tiskovni predstavnik PU Maribor, ovadili pristojnemu tožilstvu.