FOTO: Avto grozljivo uničen, policija razkrila, kaj se je zgodilo

LOGATEC – Preteklo nedeljo nekaj po 7. uri je na primorski avtocesti hudo počilo. Med Logatcem in Uncem se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik tovornega vozila s priklopnikom.Desna stran osebnega vozila je bila v nesreči povsem uničena.Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili vozišče in nudili pomoč policistom in delavcem Darsa. Reševalci iz Logatca in Cerknice so oskrbeli tri poškodovance, enega od njih pa prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.Po zbranih obvestilih policije se je nesreča zgodila, ker je voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri Postojne, zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del priklopnika.Pri tem se je huje poškodoval potnik v vozilu. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Ko bodo znana vsa dejstva in okoliščine, bodo policisti ustrezno ukrepali.