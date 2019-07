FOTO: 25 ilegalcev se je skrilo med hladilnike

DOBROVA – Policisti PMP Dobova so v četrtek med mejno kontrolo in pregledom tovornega vlaka, ki je prispel iz Srbije, v dveh vagonih, v katerih so bili naloženi hladilniki, našli 25 tujcev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. Po zaključenem postopku so 21 državljanov Irana in štiri državljane Pakistana predali hrvaškim varnostnim organom.Policisti PMP Dobova so med kontrolami tovornih in potniških vlakov na vstopu v Slovenijo letos do vključno 22. julija izsledili in prijeli 100 tujcev, ki so se skriti med tovorom v vagonih tovornih vlakov, na potniških vlakih ali na podvozjih vlakov skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.V letu 2018 so zaradi poskusov izmika mejni kontroli obravnavali 41 tujcev. Dnevno opravljajo mejno kontrolo na 12 mednarodnih potniških vlakih, kjer je v času turistične sezone občutno povečano število potnikov in dnevno izvajajo nadzor nad povprečno 20 tovornimi vlaki s po 10 vagoni.