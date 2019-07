Filmska akcija v Mostah: hotel oropati prodajalno, prodajalka ga je zadržala

LJUBLJANA – V sredo okoli 15.30 so policiste obvestili o ropu prodajalne na območju Most, poroča PU Ljubljana.



Storilec je vstopil v prodajalno in od prodajalke zahteval denar iz blagajne. Prodajalka in mimoidoči so storilca zadržali do prihoda policistov, ki so osumljenca prijeli.



Osumljencu, 21-letnemu slovenskemu državljanu, so odvzeli prostost in ga pridržali za potreben čas, da zberejo vsa obvestila zaradi utemeljenega razloga za sum storitve kaznivega dejanja ropa. Kazensko ga bodo ovadili.