Fant s posnetka že na policiji? To smo izvedeli

KRANJ – »Postopek poteka, opravljajo se razgovori in zbirajo obvestila.« To so nam danes povedali pri PU Kranj, potem ko je prišel včeraj v javnost grozljivi posnetek, na katerem je fant čez ograjo v globino zalučal mačka (o tem smo poročali v člankih Šokiral Slovenijo, mučitelj mačke zdaj javnosti sporoča ... VIDEO: To je posnetek, ob katerem se zgraža vsa Slovenija )., ki je pri kranjski policijski upravi pristojen za odnose z javnostjo, je dejal, da v tem primeru prostost ni bila odvzeta nikomur niti ni bila nikomur omejena svoboda gibanja.Fant s posnetka, ki naj bi bil mladoleten in menda prihaja iz Gorenjske, dejanje obžaluje, dodal pa je tudi, da je mačka okrutno dejanje preživela.