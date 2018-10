LOGATEC – Danes ob 16.50 je na štedilniku v kuhinji stanovanjske hiše v Novi vasi v Logatcu zagorela hrana. Požar se je razširil po kuhinji, dim pa po celotni hiši. Gasilci PGD Dolnji Logatec so pogasili požar ter prezračili in s termo kamero pregledali prostore. Evakuirali so štiri osebe, ki so jih reševalci NMP Logatec odpeljali na preventivni pregled, poroča uprava za zaščito in reševanje.