ŠKOFJA LOKA – Ob 13.14 se je na Kopališki ulici v Škofji Loki občan poškodoval pri varjenju zaradi eksplozije, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Škofja Loka in Stara Loka so požar pogasili in prezračili objekt. Poškodovanega občana so reševalci NMP Škofja Loka na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.