PIVKA, KRKAVČE – V ponedeljek je bilo na območju PU Koper izjemno pestro. Prvič so jih na pomoč poklicali v Pivki okoli 10.00, ko je 35-letnik zaradi spora napadel soseda. Prišel je v njegovo stanovanje in mu grozil z bejzbolsko palico. Kazensko bo ovaden zaradi grožnje in kršitve nedotakljivosti stanovanja.Drugič pa so jih na pomoč poklicali ob 19. uri, ko je v Krkavčah 68-letnik sosedu grozil z mačeto. Policisti so mu mačeto zasegli, ovadili pa ga bodo zaradi kaznivega dejanja grožnje.