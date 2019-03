Dva sta že v ječi, dvema to še grozi

Mustafa Izairi čaka na pričanje avstrijskega tajnega policijskega agenta. FOTO: Boštjan Fon

Nekoč je prodajal plašče

Zaradi preprodaje rjavih in belih plaščev, kar so bili šifrirani nazivi za kokain in heroin, so leta 2012 obsodili skupino, v kateri so bili Mustafa Izairi, Almir Shainoski, Ersen Jusufoski, Jusuf Havziu in Bejtula Azizi. Za prvoobtoženega in vodjo združbe Mustafo Izairija je bilo usodno, da je »plašče« prodal napačnim ljudem – tajnima policijskima delavcema je prodal kilogram in pol heroina ter 400 gramov kokaina. Vse se je začelo štiri leta prej v Avstriji, ko sta zakonca Ana in Besim Kastrati padla v roke policistov. Pri sebi sta imela pol kilograma heroina, izpis njunih telefonskih pogovorov pa je pokazal, da sta precej govorila z neznancem iz Slovenije, ki je uporabljal štiri mobilne telefone. Vanje je bilo vstavljenih ducat različnih SIM-kartic, lastnik dveh pa je bilo podjetje Simplon. Tako so policisti prišli do Izairija, ki je bil v tistem lastnik ljubljanskega lokala Simplon na Vodovodni cesti.

30

in 15 mesecev bosta za zapahi sin in oče.

KRANJ – Sojenje za kaznivo dejanje prometa z mamili se na kranjski sodniji nadaljuje proti kompanjonoma v prepovedanem posluin. Očein sin, drugi del poslovne naveze z opojnimi sredstvi, sta že nameščena v enem od prostorov zavoda za prestajanje kazenskih sankcij.Na predobravnavnem naroku sta krivdo nepreklicno priznala, sinu so odobrili 30 mesecev za zapahi, oče je prejel polovico nižjo kazen. Možje postave so jih po filmsko izpeljani akciji sredi dneva septembra lani ujeli v Radovljici, potem ko so jih prikrito opazovali po Ljubljani in Linhartovem mestu, jim podtaknili tajnega policijskega delavca in izvedli navidezni nakup droge., priča na sojenju in prijatelj prvoobtoženega, je povedal, da je z Izairijem hodil po tujini: »Med drugim sva bila z Izairijem na poti na Češko, šla sva po avto. Nekdo ga je stalno klical za izposojo denarja, potem sem ga še srečal v lokalu Perla na Fužinah. Na videz ga poznam. Bil je nenavadno vztrajen.«Zakaj je Kristel pričal, prisotnim v dvorani ni bilo jasno, saj ni povedal nič posebnega.iz Makedonije, vodja lokala Pantano Caffe na Rakovi jelši, je povedal, da je Izairi zanj najel ta lokal: »Bil je šef, jaz pa poslovodja. Iz lokala je jemal denar, večkrat. Rekel mi je, da bo denar posodil, sodelavcu, za dan ali dva. On je bil šef, če je rekel, da mu dam jurja, sem mu ga dal.«Obtoženi Izairi je vstal s klopi za obtožene in dejal, da je vsaka izposoja zapisana v zvezku v lokalu. Sledil je še v Tetovu rojeni, sin obtoženega, ki ima s slovenščino precej težav, a pred pričanjem ni zahteval tolmača za albanski jezik. Ko je sodnica vprašala, ali res dobro razume slovenščino, je kljub temu, da je že polnoleten, s klopi vstal oče Mustafa in dejal, da bo sin pričal.»Delam v lokalu, v centru Ledina, imam ga v najemu skupaj z očetom. Včasih pride oče in si izposodi denar, po sto ali dvesto evrov za dan ali dva. Lani marca pa si je izposodil jurja ali dva, rekel je, da potrebuje za prijatelja. Za koga, me ni zanimalo, to je moj foter, nisem mu rekel ne. Denar je hitro vrnil,« je dejal sin in kot pred njim Betula pojasnil, da so kratkoročne kredite zapisovali v neki zvezek.Da bi šlo pri teh kratkoročnih izposojah za financiranje posla z drogo, ni potrdil nihče. Ko je zaključil pričanje, je sodnica dejala, da je Ziber lahko naprej navzoč na sojenju, pa mu je oče s klopi v albanščini namenil kratko kretnjo z roko proti izhodnim vratom in sin je brez besed zapustil sodno dvorano. Sojenje se bo nadaljevalo konec meseca, ko bo na sporedu tudi zanimivo pričanje tajnega policijskega delavca iz Avstrije, ki bi lahko precej obremenil prvoobtoženega.