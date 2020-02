Duhovnik Anton Kmet naj bi nadlegoval deklico

Ko je bil še župnik v župniji Brezno in Remšnik, je nadlegoval dve deklici. FOTO: Arhiv Slovenskih novic

Danes 48-letni duhovnikje v javnosti znan po tem, da je bil kot takratni župnik v župniji Brezno in Remšnik na Koroškem osumljen spolne zlorabe otroka. Maja 2007 so ga aretirali, a kmalu zatem izpustili na prostost. Sledili so obtožnica slovenjgraškega tožilstva, ki mu je očitala dve kaznivi dejanji spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, sojenje in sodba.Kmet je bil na prvostopenjskem sodišču oktobra 2010 spoznan za krivega, ker je od oktobra 2006 do sredine aprila 2007 med pripravami na birmo v župnišču na Breznem po prsih in zadnjici redno otipaval dve deklici. Žrtvi se mu zaradi njegovega položaja nista upali upreti. Odslužiti je moral kazen, ki mu jo je naložilo sodišče, zaradi zlorabe vsake deklice je dobil šest mesecev zapora, enotna kazen je bila deset mesecev ječe. V mariborski zapor je moral 11. decembra 2011, potem ko so vrhovni sodniki njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnili. Bil je tretji slovenski župnik za rešetkami, pred njim so kot prvega slovenskega dušnega pastirja zaprliiz župnije Kašelj-Zalog, zaradi spolne zlorabe še ne desetletne deklice je bil obsojen na pet let zapora, za njim pa še ormoškega duhovnika, ki so ga zaradi spolne zlorabe treh dečkov obsodili na pet let in pol zaporne kazni.Potem ko je Anton Kmet leta 2012 prestal kazen, se je vrnil med župnike, nazadnje je bil župnik v Makolah in soustanovitelj župnije Studenice. Julija 2019 pa so se nadenj znova zgrnili temni oblaki. Takrat so zoper njega na metropolitanskem cerkvenem sodišču v Ljubljani uvedli preiskovalni postopek zaradi domnevne spolne zlorabe osebe, mlajše od 18 let. Generalni vikar mariborske nadškofije, ki je bil včeraj zaradi verskega srečanja v Mariboru nedosegljiv, je pred našim poizvedovanjem za časnik Večer povedal: »Duhovnik Anton Kmet je bil zaradi prijave domnevne spolne zlorabe 8. julija 2019 razrešen duhovniških služb, službe župnika v Makolah in službe župnika soupravitelja župnije Studenice.«, jezuit in mariborski nadškof, je po prejemu prijave skladno z določili cerkvenega prava in smernicami Slovenske škofovske konference Kmetu prepovedal opravljanje duhovniške službe, začeli pa so tudi preiskovalni postopek, ki se vodi v sodelovanju z organi Svetega sedeža v Rimu. »Dokler ne bodo očitana dejanja razjasnjena, ne sme opravljati službe in živi duhovniško življenje odmaknjeno od javnosti,« navaja generalni vikar.Lesnik je za Večer še povedal, da gre za domnevna kazniva dejanja, ki naj bi se dogajala, ko je bil Kmet še kaplan v Ljutomeru, med letoma 1998 in 2001, torej pred okoli dvajsetimi leti. Po neuradnih podatkih, ki so jih tudi za Slovenske novice potrdili neuradni, a zanesljivi viri, je bil nadškofiji prijavljen, ker da je na izletu na Obalo, natančneje v Izoli, spolno nadlegoval mladoletnico, sum kaznivega dejanja naj bi obravnavala policijska postaja Izola.Prav ta dogodek, ki je bil nadškofiji prijavljen julija lani, pa je pred tedni, pol leta pozneje, prispel tudi v obravnavo Policijske uprave Koper (PU KP). Po neuradnih informacijah so 30. decembra 2019 kriminalisti prejeli kazensko ovadbo zoper župnika Kmeta, zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti, kar naj bi storil kot kaplan in tako zlorabil svoj položaj. Višja inšpektorica in tiskovna predstavnica PU KP je za Slovenske novice kratko odgovorila: »Dejstvo je, da na PU Koper vsako leto podamo več kazenskih ovadb za tovrstna kazniva dejanja.«Vodja urada predsednice Okrožnega sodišča v Koprunam je sporočila: »Zadeva, po kateri povprašujete, se vodi na Okrožnem državnem tožilstvu (ODT) v Kopru, kamor smo tudi že odstopili vaše novinarsko vprašanje. » In kaj pravijo tam? »V letu 2019 smo prejeli več kazenskih ovadb zoper različne osumljence zaradi kaznivega dejanja kršenja spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja,« je pojasnila, vodja tožilstva in višja državna tožilka.Ker je od domnevnega dogodka minilo okoli 20 let, smo tožilstvo vprašali o zastaralnih rokih, kot jih predvideva zakon: »To kaznivo dejanje lahko zastara v desetih letih od storitve, kvalificirana oblika kaznivega dejanja pa v dvajsetih letih od storitve, » je povedala predsednica Milič Rožmanova.Želeli smo slišati tudi plat osumljenega duhovnika, a nam do zaključka redakcije njegovega odziva ni uspelo dobiti. Je pa za Večer povedal, da s kazensko ovadbo ni seznanjen, če je koga prizadel, se mu globoko opravičuje: »Vedno sem se trudil delati po najboljših močeh in tako bo tudi naprej.«