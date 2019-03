Drzni tatici kradli iz nahrbtnika

LJUBLJANA – V petek popoldan so policisti PU Ljubljana pri tatvini iz nahrbtnika zalotili dve mlajši ženski, za kateri se je kasneje izkazalo, da gre za 17-letno državljanko Hrvaške in 16-letno državljanko BiH.



Osumljenki sta na prehodu za pešce na Trgu OF pristopili do oškodovanke, ji odprli nahrbtnik in ji iz notranjosti ukradli denarnico. Osumljenima je bila odvzeta prostost. Po vseh zbranbnih obvestilih bo zoper njiu podana kazenska ovadba zaradi utemljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.