Zastrupitev na Dolenjskem: najprej padel mož, takoj za njim še žena

ŽUŽEMBERK – Ob 17.15 sta se v naselju Budganja vas v občini Žužemberk, pri delu v kleti osebi zastrupili z ogljikovim dioksidom. Po prvih ugotovitvah jw šel 42-letni domačin v klet premešat tropine. Ker ga nekaj časa ni bilo na spregled, so ga začeli iskati. Negibnega je v kleti našla žena in ga poskusila zvleči na zrak, a je tudi sama omagala. Sosedi, ki so pritekli na pomoč, so oba potegnili ven, ju začeli oživljati in poklicali reševalce. Oba sta bila ob prihodu policistov in reševalcev že pri zavesti. Po nudenju prve pomoči na kraju zastrupitve so ju odpeljali na preventivni pregled v novomeško bolnišnico. Po prvih ugotovitvah je bila klet ves čas zaprta in ni imela urejenega prezračevanja.



Ogljikov dioksid lahko nastaja pri alkoholnem vrenju kot stranski produkt. Ker gre za nevaren plin, ki človeka uspava, veljata med vinogradniki osnovni kletarski pravili, da v klet v času vrenja nikoli ne gredo sami in vedno z gorečo svečo. Nevarni ogljikov dioksid Povišano koncentracijo ogljikovega dioksida lahko preverimo s preprostim testom. V prostor namestimo gorečo svečo. Če ta hitro ugasne, takoj zapustimo prostor in ga dobro prezračimo (najmanj 10 minut oziroma odvisno od velikosti prostora) tako, da naredimo prepih. V normalnih razmerah je ogljikov dioksid plin brez barve in brez vonja. Je rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi njegovega raztapljanja v sluznici.