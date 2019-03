Drama v Piranskem zalivu, policisti izpluli s patruljnim čolnom

KOPER – V ponedeljek ob 14.27 je regionalni center za obveščanje OKC koprske policijske uprave posredoval klic skiperja z jadrnice, ki se je v Piranskem zalivu znašla v nemilosti valov in severnega vetra zaradi okvare motorja. Pri tem je obstajala nevarnost, da bo jadrnica pristala na skalnati obali polotoka Savudrija, tako da je posadka nujno potrebovala pomoč.



Policisti postaje pomorske policije Koper so jadrnico najprej locirali prek videonadzornega sistema in nato na kraj odpluli s patruljnim čolnom P-16. Sedemčlanski posadki so policisti nudili pomoč, tako da so jadrnico varno odvlekli na matični privez.



Nihče od članov posadke jadrnice v dogodku ni bil poškodovan.