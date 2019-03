Drama v Ljubljani, dva končala v lisicah

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so imeli pestro torkovo popoldne. Okoli 16.40 so bili napoteni v gostinski lokal na Zaloški cesti, kjer je 36-letnik v gostinskem lokalu vidno pod vplivom alkohola vpil in se nedostojno vedel do gostov, enega pa je pri tem tudi udaril, poroča PU Ljubljana. Ker se kljub opozorilom policistov ni umiril, so mu odvzeli prostost in odredili pridržanje.



Okoli 18. ure so bili obveščeni še o kršitvi na javnem kraju, in sicer je 17-letnik v restavraciji hitre prehrane na Čopovi ulici pod vplivom alkohola vpil in nadlegoval goste. Ker se kljub opozorilom policistov ni umiril, so mu odvzeli prostost in odredili pridržanje.