Drama v Brdih: na gradbišču se je hudo poškodoval delavec

BRDA – Policiste so v ponedeljek obvestili o nesreči pri delu na gradbišču krožišča v naselju Gonjače, v kateri se je poškodoval 31-letni delavec, poroča PU Nova Gorica.



Na kraju so ugotovili, da je voznik tovornega vozila znamke Iveco na gradbišče pripeljal beton.

Nato je zapeljal vzvratno in zatem na znak 31-letnega delavca s tovornega vozila začel stresati tovor. Ko se je odprla zadnja stranica kesona, je v roko zadela 31-letnega delavca, ki je v tem času stal preblizu tovornega vozila.



Poškodovancu so na kraju pomoč nudili reševalci in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel hudo telesno poškodbo (poškodba prstov na roki).



O nesreči je bila obveščena tudi pristojna delovna inšpekcijska služba. Novogoriški policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.