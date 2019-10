Drama pri Idriji: voznik zletel 10 metrov pod cesto in obtičal ukleščen

IDRIJSKI LOG – V četrtek okoli 21.30 je na cesti iz Podroteje proti Idrijskemu Logu osebni avto zapeljal s cestišča in obstal 10 metrov pod cesto na boku. V vozilu je ostal ukleščen voznik, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Idrija so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa, stabilizirali in potegnili na cesto ter s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovanega voznika, ga prenesli do reševalcev NMP Idrija, ti pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.