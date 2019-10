Pri Beltincih voznik skočil iz avtomobila in napadel policista

BELTINCI – Minulo soboto okrog 21.40 so policisti PU Murska Sobota med kontrolo cestnega prometa v smeri naselja Beltinci zaustavljali osebni avtomobil, ki pa se za njihove znake ni menil. Policisti so vozilo zaustavili v Beltincih. Med postopkom se je voznik nedostojno vedel do policistov in v postopku ni hotel sodelovati. Skočil je iz vozila in napadel policista, ta pa mu je napad preprečil.



Ker je voznik kazal očitne znake opitosti mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti (1,12 mg/l). Zoper voznika je bilo odrejeno pridržanje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola, neupoštevanja znakov policista pri ustavljanju ter žaljenja in neupoštevanja ukazov policista. Zoper voznika po podana kazenska ovadba zaradi suma napada na uradno osebo.