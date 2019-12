Drama petčlanske družine na Veliki planini

Na Veliki planini v kamniški občini se je v petek zvečer izgubila petčlanska družina.



Na pomoč so priskočili reševalci GRS Kamnik, ki so izgubljeno družino našli in jo varno prepeljali v dolino. Poškodovanih ni bilo, je za STA povedal Matjaž Šerkezi iz GRS Kamnik.



Po besedah Šerkezija, ki je celotni dogodek opisal na facebooku, so se v petek okrog 19. ure odzvali na klic, da je petčlanska družina, trije majhni otroci in dva odrasla, ostala na Zelenem robu. Takoj so sedli v avto in se napotili proti Veliki Planini. Del poti so zaradi zametov reševalci morali opraviti peš. »Ves čas je snežilo in močno pihalo, vidljivost je bila enaka ničli,« je povedal Šerkezi in dodal, da družine po telefonu niso mogli priklicati, saj se je baterija njihovega telefona izpraznila, zato so za iskanje smeri uporabili topografsko karto. Srečali še en par Ko se je skupaj s še enim reševalcem prebil do Zelenega roba, sta v drvarnici zaprte gostilne našla premraženo družino, ki so ji najprej nudili toplo zavetje in okrepčilo v svoji koči, nato pa so ji pomagali še na poti proti njihovemu avtu. Tega so morali izkopati izpod snega in obrniti, je še pojasnil Šerkezi.



Dodal je, da so med sestopom srečali še en par, ki je gazil proti Stanu, v kočo, kjer sta imela rezervacijo. A ker nista vedela naslova, so jim reševalci po Šerkezijevih besedah svetovali, naj se zaradi slabih razmer na planini obrneta. Pomagali so jima pri vleki avta po globokem snegu do Kranjskega Raka.



Ob tem Šerkezi vsem, ki oddajajo koče na Veliki planini, svetuje, da poučijo svoje goste o nevarnostih planine in jim podajo prave informacije, kje je koča oziroma jih do nje pospremijo. »Naslov po Googlu ni dovolj. Predvidevam, da si lahko za praznike gorski reševalci postavimo kar bazni tabor na planini,« je še dodal.



Nihalka na Veliko planino sicer trenutno ne obratuje.