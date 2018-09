KORTE – V četrtek ob 20.10 so policiste obvestili, da se v gostilni v Kortah nahaja moški, ki je na mizo položil pištolo. Malo kasneje je klicatelj obvestilo dopolnil, da je moški vstal in zapustil lokal.



Policisti so v bližini izsledili in prijeli 69-letnega moškega iz Šentvida pri Lukovici, ki je imel pri sebi startno pištolo brez nabojev.



Pištolo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog, poroča PU Koper.