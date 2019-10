Dopoldanska grozljivka v Ljubljani: 35-letnik zabodel 28-letnika

LJUBLJANA – Kriminalisti PU Ljubljana obravnavajo poskus uboja, ki se je zgodil včeraj malo pred 11. uro na območju Most, so nam potrdili pri PU Ljubljana.



35-letnik je v stanovanju z nožem zabodel 28-letnika in ga hudo poškodoval (njegovo življenje je ogroženo), nato pa o tem obvestil policijo. Kriminalisti PU Ljubljana so opravili ogled kraja dejanja, zbiranje obvestil pa nadaljujejo.



35-letnik, državljan Slovenije, je trenutno v zdravniški oskrbi, saj je bila zanj odrejena prisilna hospitalizacija. V preteklosti še ni bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj.