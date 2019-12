Dobre novice policistov, požarna straža ni več potrebna

»Intervencija gasilcev in policije v industrijski coni Laze je zaključena. Gasilci so na kraju vzpostavili varne pogoje in odpravili nevarnost, zato požarna straža ni več potrebna,« sporočajo iz kranjske policijske uprave in dodajajo, da naprave tudi danes niso zaznale prisotnosti nevarnih plinov.Kriminalisti so opravili ogled kraja in identificirali mesto nastanka požara: »Zagorelo je v enem od večjih zabojnikov za industrijske odpadke, ogenj pa se je od tam razširil še na dva druga sosednja zabojnika ter na parkirano tovorno vozilo, plastične zbiralnike in del nadstreška. Pri plastičnih zbiralnikih je ogenj poškodoval samo zunanjost. Pogorel je material v zabojnikih.«Po prvi oceni je nastalo za nekaj deset tisoč evrov materialne škode. Ogenj je bil omejen samo na tisti del industrijske cone, kjer se skladiščijo industrijski odpadki. Po do zdaj preverjenih podatkih so bili industrijski odpadki v zabojnik, kjer je zagorelo, preloženi včeraj dopoldne.Ob ogledu so kriminalisti izključili možnost, da bi bil požar podtaknjen. Na kraju so bili zavarovani posamezni vzorci materiala, ki bodo predmet nadaljnjih preiskav, sporočajo policisti in dodajajo, da bodo kriminalisti z ugotovitvami seznanili pristojno državno tožilstvo.