Do stanovanja s prihranki

LJUBLJANA – Družina, enega od obsojenih po policijski akciji Očistimo Slovenijo, je razpolagala z dovolj prihranki, da je lahko kupila stanovanje v Kranju. Specializirano tožilstvo je sicer zatrjevalo, da je bilo kupljeno z denarjem od preprodaje droge, in je zato s tožbo zahtevalo odvzem tako stanovanja kakor 100 tisočakov, ki jih je Palević imel, a jih je porabil, češ da gre za premoženje, pridobljeno nezakonito. A sodnikov ni prepričalo, saj je odločitev okrožnega, da je edina pravilna sodba zavrnilna, zdaj potrdilo še višje sodišče.Tožilstvo je imetje terjalo s tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora od Palevića, njegove zunajzakonske partnericein matere. Trdilo je namreč, da sta solastnici stanovanja v izmeri 75 kvadratov v Kranju zgolj formalno, medtem ko naj bi denar za nakup dejansko zagotovil Palević, izvira pa iz kriminalne dejavnosti. Palević je bil namreč kot eden od prijetih v policijski akciji Očistimo Slovenijo zaradi trgovanja z mamili ter organiziranja prevoza orožja pravnomočno obsojen na šest let zapora.A je sodišče, najprej okrožno in zdaj še višje, tožbo tožilstva zavrnilo v celoti, ker je ugotovilo, da sta ženski stanovanje kupili iz lastnih sredstev, in ne z denarjem, ki bi ga jima dal Palević. Sodišče se je namreč prepričalo, da je premoženje pridobljeno legalno ter po dolgoletnem odrekanju in varčevanju celotne družine, zelo skromnem in varčnem življenju Palevićeve primarne družine in partnerice. Da so bili dohodki realni in možni, je potrdil tudi izvedenec.Čeprav je finančna preiskava pred vložitvijo tožbe tožilstvu pokazala očitno nesorazmerje med obsegom premoženja in prijavljenimi dohodki, je sodišče ugotovilo, da tega nesorazmerja ni. Kupnina za stanovanje – 77.000 evrov – je namreč težko privarčevani denar Palevićevih staršev, ki sta ga dvigovala z računa in hranila doma, 14 tisočakov, ki jih je prav tako hranila v gotovini doma, pa je od tega prispevala Sretenovićeva, so prepričani sodniki.Poleg stanovanja je tožilstvo od Palevića terjalo dobrih 100.000 evrov, ki jih je imel in porabil, a je bilo prav tako neuspešno. Za odvzem denarne vrednost za »porabljeno« premoženje v zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ni nikakršne podlage, se je višje sodišče strinjalo z okrožnim.