KRANJ – Kranjski policisti so zaradi »nedostojnega vedenja manjše skupine polnoletnih dijakov« morali posredovati na eni od srednjih šol.



Ti naj bi na območju šole noreli, prevračali smetnjake in uporabljali cevi za hidrante. Policija zdaj preverja, ali je bila ob tem povzročena tudi materialna škoda.



Proti sedmim osebam so uvedli postopek, so zapisali v sporočilu za javnost PU Kranj.