LJUBLJANA – Včeraj ob 9.36 je na železniški progi ob Orlovi ulici potniški vlak povozil osebo.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče ter opravili pregled.



Reševalci ljubljanske reševalne postaje z dežurnim zdravnikom so na kraju ugotovili, da je oseba umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.