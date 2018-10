Enemu delavcu na nogo padlo drevu, na drugega strop

HUDINJA, ŠOŠTANJ – V Hudinji na območju PP Slovenske Konjice se je v torek malo pred poldnevom zgodila nesreča pri delu. Pri podiranju dreves se je huje poškodoval 39-letnik. Na nogo mu je padlo drevo, so sporočili iz PU Celje. Reševalci nujne medicinske pomoči Slovenske Konjice so ga oskrbeli in predali dežurni ekipi helikopterske nujne pomoči iz Maribora. S helikopterjem SV je bil prepeljan na zdravljenje v UKC Maribor. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj pristanka helikopterja.



Nesrečo pri delu so nekaj ur kasneje policisti obravnavali tudi v Šoštanju. Pri odstranjevanju stropa v glasbeni šoli na Trgu Jožeta Lampreta se je okoli 15. ure huje poškodoval 35-letnik, na katerega je pri izvajanju obnovitvenih del padla betonska plošča. Gasilci PGD Šoštanj mesto in Velenje so nudili pomoč nujni medicinski pomoči Velenje pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico v Celje.