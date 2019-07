GRABROVEC – Metliški policisti so bili v petek obveščeni o nesreči pri delu na Grabrovcu.Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 50-letni moški opravljal dela na strehi stanovanjske hiše in padel z gradbenega odra, z višine okoli štirih metrov.Hudo poškodovanega so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana.Policisti bodo z ugotovitvami seznanili okrožno državno tožilstvo.