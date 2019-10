Dejan hotel brutalno posiliti 25-letnico, rešil jo je otrok

Zgodilo se je v Kerinovem Grmu.

8 mesecev bo preždel v zaporu.

KRŠKO – Čeprav jeiz največjega romskega naselja v občini Krško, Kerinovega Grma, mislil, da je s krajanko sklenil kupčijo, ko ji je priskrbel partnerja, enega od, s katerim zdaj celo pričakuje otroka, v zameno pa naj bi ona odstopila od pregona, se je uštel. Poskus posilstva je uradno pregonljivo dejanje in vse prej kot takšno, da bi se lahko žrtev in storilec kar sama pogodila.Zdaj je bil Brajdič, ki ima sicer dodobra popisan kazenski list, na krškem okrožnem sodišču obsojen. »Dejan Brajdič je bil spoznan za krivega poskusa kaznivega dejanja posilstva po prvem odstavku 170. člena KZ-1 in mu je bila izrečena kazen 8 mesecev zapora. Glede na to, da je sodišče sledilo predlogu tožilstva glede izreka kazni, s strani tožilstva pritožba ne bo vložena,« so na naša poizvedovanja odgovorili iz urada vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem, je pa pričakovati pritožbo Brajdiča in njegove zagovorniceBrajdič je namreč dejanje zanikal in navedbe takrat 25-letnega dekleta označil za veliko laž. A ta je povedala, kaj je doživljala oktobra 2017. Brajdič ji je najprej rekel, da jo bo posilil. Podrl jo je na tla, jo začel otipavati ter s silo poljubljati, takrat pa je v hišo vstopil neznan otrok in namere nasilneža preprečil. Dva dni kasneje jo je znova srečal in ji zagrozil, da jo bo posilil. Žrtev je nato zadevo prijavila policiji, in ko je napadalca srečala čez dva dni, ji je ta zagrozil, da jo zdaj pa mora posiliti, ker ga je prijavila.Žrtev je v postopku večkrat povedala, kaj je doživljala, a kaj ko se je zadeva na sodišču precej zapletla in se je zamenjalo več sodnikov, sodbo je izrekla šele tretja sodnica, prva dva sta se namreč okužila z izjavami.Najprej so pričali Romi, za katere se je kasneje izkazalo, da so v sorodu z obtoženim, torej so privilegirane priče, njihove izjave je bilo treba izločiti, s tem pa tudi sodnika, ker je bil seznanjen z njimi, pri drugi sodnici pa se je prav tako pojavila priča, za katero se je v nadaljevanju izkazalo, da je v sorodu. Ko se je sojenje začelo pred tretjo sodnico, je imelo sodišče veliko težav, da je žrtev sploh prišla pred roko pravice. Menda se je bala groženj obtoženega in je takrat, ko je bila razpisana obravnava, enostavno izginila. No, potem se je pojavila celo odstopna izjava z vprašljivim podpisom, s katero bi odstopila od pregona.Je pa Brajdič v svoj zagovor dejal, da so omenjeno dekle večkrat dražili, ker je bila stara 25 let, pa ni imela še nobenega fanta in je veljala za »starejšo samsko žensko«. Sodba še ni pravnomočna.