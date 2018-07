Danilo se je odpeljal neznano kam

MARIBOR – Neznano kam je odšel Danilo Gril, star 48 let, iz Spodnjih Vrtič, nazadnje je živel v Mariboru. Pogrešani je bil nazadnje viden včeraj ob 14. uri na naslovu Dolnja Počehova 26, od koder se je odpeljal neznano kam z osebnim avtomobilom.



»Visok je 178 cm, suhe postave, s kozjo bradico in sivih kratkih las, oblečen je v sivo kratko majico in modre hlače iz džinsa. Uporablja osebno vozilo znamke BMW 325 temno sive barve, karavanske izvedbe, reg. št. GO CH-921,« sporoča policija.



Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.