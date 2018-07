Da so policisti ujeli tatove, so se plazili po pasjih drekih

Pričakovati je pritožbo odvetnikov Branka Gvozdića in Boruta Černigoja, ki sta bila tako nezadovoljna z vodenjem tega postopka, da v končni besedi sploh nista hotela ničesar povedati.

LJUBLJANA –iz Kamnika je bil tudi po mnenju senata ljubljanskega okrožnega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica, vodja hudodelske združbe, ki je na veliko kradla avtomobile in prodajala njihove dele. Zaradi svojih grehov bo za zapahi štiri leta in pol, če bo takšna sodba prestala sito višjega sodišča. Njegov pomagačbo sedel dve leti in deset mesecev.Kern in Šarec sta skupaj s tretjim pajdašem, ki je sicer že pred časom umrl, tudi po mnenju sodišča sodelovala v hudodelski združbi. Operacijo je vodil in usmerjal Kern, njegova pomagača pa sta kradla avtomobile. Policisti so trojico začeli spremljati, potem ko je neki hrvaški državljan, ki je postal žrtev tatov, pri Kernu odkupil lastna vrata, ki jih je prepoznal zaradi specifične poškodbe. Odkorakal je na policijo in tudi njih prepričal, da je Kern na avtoodpadu prodajal ukradeno robo.Na sodišču je priča povedala, da so decembra 2015 vlomili na ograjeno parkirišče njegovega podjetja v Ljubljani, razbili steklo in premaknili clia ter odpeljali tri avtomobile, passata in dva citroëna C4. Izginilo je še 47 kontaktnih ključev, kar pomeni, da je bilo škode samo s ključi zaradi zamenjave kod in ključavnic na avtomobilih za 50.000 evrov. Vedel je, da bodo passata še isti dan razkosali in da bi lahko C4, ki jih redkeje kradejo, izsledil prek delov. S kolegom iz Hrvaške je v Sloveniji začel iskati dele za C4, ki bi jih bilo mogoče prepoznati po identifikacijski številki. Kot rečeno, jih je našel v Kamniku prioziroma Mitji Kernu.Policija je nato začela prikrite preiskovalne ukrepe oziroma tajno opazovanje (ti so bili po mnenju obrambe sicer odrejeni nezakonito, vendar sodišče predlogu o izločitvi dokazov ni sledilo), med katerim so morali, se je slišalo na sodišču, zelo paziti, da se policisti ne bi razkrili. Eden od njih je na sodišču med drugim povedal, da se je moral plaziti po pasjih drekih, da je tatovom ostal skrit.In čeprav je poskušal Šarec sodišče prepričati, da on že ni mogel biti storilec, alibi sta mu dajala zunajzakonska partnerica in sin, se je sodišče tudi s pomočjo videoposnetkov prepričalo o nasprotnem.Policija je tatovom sledila spomladi 2016, predvsem aprila, maja in junija. V tem obdobju so ukradli dve škodi octavii in dva volkswagna golfa v skupni vrednosti 92.000 evrov. Oktobra so se nenapovedano oglasili pri Kernu in tam našli goro ukradenih avtodelov: vrata, menjalnike, tapete, avtomobilske računalnike, varnostne blazine, motorje in drugo. Kern je hranil rezervne dele še 34 različnih ukradenih avtomobilov.Za krajo avtomobilov, ki so jo tožilci opredelili kot nadaljevano kaznivo dejanje velike tatvine, so Kernu naložili tri leta zapora, Šarcu pa dva meseca manj. Dokazov, da je trojica ukradla tudi preostale avtomobile, katerih dele je hranil, sicer ni bilo, vendar se sodišče strinja, da je Kern vedel, da gre za ukradeno robo. Za nadaljevano kaznivo dejanje prikrivanja so mu naložili še eno leto in osem mesecev zapora, enotna kazen je torej štiri leta in pol.Pričakovati je pritožbo odvetnikovin, ki sta bila tako nezadovoljna z vodenjem tega postopka, da v končni besedi sploh nista hotela ničesar povedati. Med drugim je bilo slišati, da naj bi Kern avtodele kupoval povsem legalno, in sicer od drugega podjetja, ki je vpleteno v drug kazenski postopek na ljubljanskem okrajnem sodišču, a gre za iste primere.Sodniki so Kernu ob izreku sodbe podaljšali pripor, Šarec, ki je v priporu prestal že skoraj dve tretjini kazni, pa bo v hišnem priporu. Obtoženega je ob tem zanimalo, ali lahko na vrtu kosi travo. Sodnica mu je zabičala, da brez dovoljenja ne sme iz hiše: »Lahko greste do vhodnih vrat, ne bo pa v redu, če boste špancirali po vrtu.« Mu je pa dovolila, da poseda na balkonu.