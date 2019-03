Cesta bo nekaj ur zaprta za ves promet

DOLANE – Okoli 11.35 se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti Ptuj–Zavrč zunaj naselja Dolane oziroma pri gradu Borl. 43-letni voznik tovornega vozila vozil je vozil preblizu desnemu robu vozišča, zaradi tega zapeljal s ceste in se prevrnil na bok na obrežje reke Drave. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Maribor.



Trenutno poteka gasilska intervencija, saj se gasilci trudijo preprečiti iztekanje goriva iz rezervoarja vozila. Zaradi tega je cesta zaprta za ves tovorni promet. Promet je za smer Zavrč preusmerjen v Spuhlji, v nasprotni smeri pa v Zavrču. Hrvaški varnostni organi so o zapori obveščeni.



Od 14.58 naprej je regionalna cesta Ptuj - Zavrč zaprta za ves promet. Predvidoma bo zaprta tri do pet ur. Obvoz za osebna vozila je urejen na relaciji Dolane - Brezovec - Hrastovec - Goričak - Zavrč.