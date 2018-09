Casiraghi pazniku: Z ust ti bom zbil nasmešek

Stephena Casiraghija zunanje okoliščine in dražljaji tako razburijo, da izgubi oblast nad svojim vedenjem, sta ugotovila izvedenca.

NOVO MESTO – Kar 16 pravosodnih policistov je bilo zaslišanih na novomeškem okrožnem sodišču, kjer poskušajo razjasniti in osvetliti tri dogodke v letih 2012, 2013 in 2014. Vsi se namreč nanašajo na napade nanje oziroma oviranje njihovega dela, zaradi katerih je moralznova sesti na zatožno klop.A to še ni dovolj za izrek sodbe, 50-letni Casiraghi, ki se zdaj zagovarja s prostosti, je namreč predlagal ogled videoposnetkov nadzornih kamer, ki naj bi posnele sporno dogajanje. Posnetka iz leta 2012 zapori nimajo več, ker so kmalu potem zamenjali celotni sistem nadzora, tisti iz oktobra 2014 pa menda obstaja, vendar zgoščenka, ki so jo iz zaporov poslali na novomeško sodišče, v računalnikih sodišča ni delala. A to ni edina ovira, da bi sodišče izreklo sodbo: Casiraghija bo moral pregledati izvedenec psihiater, čeprav sta že dva izdelala široko diagnostiko, njun sklep pa je bil, da so na obsojenega Casiraghija še kako vplivale zunanje okoliščine in dražljaji, ki ga tako razburijo, da izgubi oblast nad svojim vedenjem, da je torej bistveno zmanjšano prišteven. To pomeni, da je sicer odgovoren za svoja dejanja, a je to dejstvo olajševalna okoliščina pri izreku sankcije.In katera so dejanja, zaradi katerih mora Casiraghi znova prihajati v novomeško sodno palačo? Eden od očitkov je, da je maja 2012 z vročim mlekom polil paznika, na predobravnavnem naroku je tožilstvo predlagalo leto zapora. Nad paznike se je spravil tudi novembra 2013, ko so hoteli opraviti osebni pregled, saj naj bi imel pri sebi neki zavitek in med sprehodom je bilo videti, da ga hoče prodati enemu od sotrpinov. Casiraghi je zavitek z neznano snovjo vtaknil v usta, potem pa se je začel pazniku aktivno upirati, kričal je, krilil z rokami, cukal, brcal, ga hotel celo ugrizniti. Niti tega dejanja ni priznal, tožilec je na predobravnavnem naroku v zameno za priznanje ponudil leto in pol zapora. Kazni pa ni predlagal za tretje dejanje iz oktobra 2014, saj ga je Casiraghi zanikal, še preden je tožilec predstavil očitke. Obtožba mu sicer očita, da se je nad pravosodna policista najprej spravil z žaljivkami in grožnjami, enemu je še zabrusil, da mu bo zbil nasmešek z ustnic, zatem pa je začel pljuvati in je dvema pljunil tudi v obraz. Zaradi preiskav zaradi možnih infekcij sta bila dva paznika nekaj časa na bolniški.Casiraghi je vse tri obtožbe označil za laž, za izmišljotino, obtožbe pa da so pravosodni policisti vlagali proti njemu samo zato, ker je to on, sicer pa da je šlo kvečjemu za prekrške. Sodnicajetokrat pridobila spis trebanjskega sodišča, ko je Casiraghi za odškodnino tožil pravosodnega policista, ker da mu je preveč zategnil lisice na nogah. Njegova tožba je bila tudi na višjem sodišču zavrnjena. Po oceni sodišča mu namreč ni uspelo dokazati naklepa, je pa sodnico zanimalo predvsem zdravniško potrdilo zdravnika, ki je takrat pregledal zapornika: zaradi lisic so se na Casiraghijevih nogah poznale le vtisnine, ni pa imel odrgnin ali krvavitev.Sojenje se bo nadaljevalo 7. novembra, ko lahko pričakujemo tudi sodbo.